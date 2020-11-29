Исследование: сколько казанцы потратят на празднование Нового года и январские выходные

Россияне рассказали, сколько денег они планируют потратить на празднование Нового года и 10 дней отдыха. Результатами исследования поделился портал по поиску работы SuperJob.

В среднем по сравнению с прошлым годом средний бюджет у россиян остался почти неизменным: 18 000 против 18 300 рублей. В Казани в прошлом году траты на празднование составили 18 тыс. рублей, в этом году жители столицы Татарстана планируют потратить 17,5 тыс. рублей.

Жителей пяти крупных городов в этот Новый год планируют потратить больше, чем в прошлом. Москвичи закладывают в бюджет сумму 22,6 тыс. рублей (против 21 тыс. рублей в 2019-ом), петербуржцы — 20,7 тыс. рублей рублей (год назад было 19,5 тыс. рублей). В Самаре, Уфе и Омске на празднование планируется потратить от 20 тысяч рублей до 19,2 тыс. рублей.

Фото: superjob.ru

Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Воронеж ожидают уложиться в бюджет между 16,4 тыс. рублей и 15,3 тыс. рублей.

Ранее россияне рассказали, как планируют провести новогодние праздники. Выяснилось, что около четверти граждан не будут отдыхать в январские выходные.

Татьяна Леухина