Сборная России объявила состав на молодежный чемпионат мира по хоккею

Тренерский штаб Игоря Ларионова определился с игроками, которые выступят в сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею.

В состав российской команды вошли 25 хоккеистов, в том числе 3 игрока казанского «Ак Барса» — вратарь Артур Ахтямов, защитник Артемий Князев и нападающий Илья Сафонов. Также в окончательном списке оказались Родион Амиров, Шакир Мухамадуллин и Даниил Башкиров из «Салавата Юлаева».

Штаб сборной России определился с составом сборной U20 для участия в молодёжном чемпионате мира, который пройдёт с 26 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне: https://t.co/BIk7uZ44mM#снамироссия pic.twitter.com/FSK78i7EKH — Хоккей России (@russiahockey) December 12, 2020

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне.

Свой первый матч на турнире сборная России сыграет 26 декабря против США. Также россиянам предстоит встретиться на групповом этапе с Чехией, Австрией и Швецией.

Подробнее с календарем молодежной сборной России на чемпионате мира можно ознакомиться здесь.