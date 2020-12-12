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Сборная России объявила состав на молодежный чемпионат мира по хоккею

12:24, 12.12.2020
Сборная России объявила состав на молодежный чемпионат мира по хоккею
Фото: fhr.ru

Тренерский штаб Игоря Ларионова определился с игроками, которые выступят в сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею.

В состав российской команды вошли 25 хоккеистов, в том числе 3 игрока казанского «Ак Барса» — вратарь Артур Ахтямов, защитник Артемий Князев и нападающий Илья Сафонов. Также в окончательном списке оказались Родион Амиров, Шакир Мухамадуллин и Даниил Башкиров из «Салавата Юлаева».

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне.

Свой первый матч на турнире сборная России сыграет 26 декабря против США. Также россиянам предстоит встретиться на групповом этапе с Чехией, Австрией и Швецией.

Подробнее с календарем молодежной сборной России на чемпионате мира можно ознакомиться здесь.

СпортХоккей
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