Стал известен календарь игр молодежного чемпионата мира по хоккею — 2020
Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала календарь игр молодежного чемпионата мира.
Турнир начнется на день раньше обычного, 24 декабря, и пройдет в Эдмонтоне в режиме «пузыря» (команды будут изолированы).
Сборная России сыграет в группе B вместе с командами США (26 декабря), Чехии (28 декабря), Австрии (30 декабря) и Швеции (31 декабря).
Матчи группового этапа продлятся до 1 января, после чего начнутся четвертьфинальные поединки. Полуфиналы запланированы на 4 января, а медальные игры — на следующий день.
Ранее в «Реальном времени» вышел материал о хоккеистах из Татарстана и Башкортостана, которые могут стать лидерами сборной России на МЧМ-2021.СпортХоккей
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