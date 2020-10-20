Стал известен календарь игр молодежного чемпионата мира по хоккею — 2020

Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала календарь игр молодежного чемпионата мира.

Турнир начнется на день раньше обычного, 24 декабря, и пройдет в Эдмонтоне в режиме «пузыря» (команды будут изолированы).

Сборная России сыграет в группе B вместе с командами США (26 декабря), Чехии (28 декабря), Австрии (30 декабря) и Швеции (31 декабря).

Матчи группового этапа продлятся до 1 января, после чего начнутся четвертьфинальные поединки. Полуфиналы запланированы на 4 января, а медальные игры — на следующий день.

Ранее в «Реальном времени» вышел материал о хоккеистах из Татарстана и Башкортостана, которые могут стать лидерами сборной России на МЧМ-2021.