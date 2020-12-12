В Мамадыше новый универсальный спортзал получил заключение о соответствии

В Мамадыше новый универсальный спортзал получил заключение о соответствии от Инспекции Госстройнадзора Татарстана. Об этом сообщил начальник ведомства Василий Кудряшов.



Здание общей площадью 12 025 кв. м. построено по республиканской программе, по которой на текущий год было запланировано открытие шести спортзалов в в Буинском, Зеленодольском, Мамадышском, Сармановском, Тукаевском и Кукморском районах.

В новом спорткомплексе будет можно заниматься баскетболом, волейболом и мини-футболом. Зал оснащен раздевалками, душевыми и тренажерными площадками.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что в Мамадыше достроили спорткомплекс «Юбилейный».

Маргарита Головатенко