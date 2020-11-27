В Мамадыше достроили спорткомплекс «Юбилейный»

Подрядчик сообщил о завершении строительства универсального спортзала в Мамадыше. Комплекс «Юбилейный» в скором времени может быть введен в эксплуатацию.

Госстройнадзор Татарстана проверит соответствие объекта проектной документации, сообщает пресс-служба ведомства. Если инспекторы не найдут нарушений, то комплекс получит заключение о соответствии. Далее подрядчик сможет сдать его в эксплуатацию.

Новый спорткомплекс предназначен для игр в футбол, бадминтон, волейбол. На втором этаже имеется тренажерный зал.