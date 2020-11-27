Новости недвижимости

17:54 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

В Мамадыше достроили спорткомплекс «Юбилейный»

17:13, 27.11.2020
В Мамадыше достроили спорткомплекс «Юбилейный»
Фото: gsn.tatarstan.ru

Подрядчик сообщил о завершении строительства универсального спортзала в Мамадыше. Комплекс «Юбилейный» в скором времени может быть введен в эксплуатацию.

Госстройнадзор Татарстана проверит соответствие объекта проектной документации, сообщает пресс-служба ведомства. Если инспекторы не найдут нарушений, то комплекс получит заключение о соответствии. Далее подрядчик сможет сдать его в эксплуатацию.

Новый спорткомплекс предназначен для игр в футбол, бадминтон, волейбол. На втором этаже имеется тренажерный зал.

НедвижимостьСпорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем