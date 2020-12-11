Экс-депутата горсовета Челнов оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за долгов перед работниками

В Набережных Челнах экс-депутата горсовета, главу компании «ЧелныСтройГарант» Валентина Тарасова оштрафовали на 100 тыс. рублей по статье 145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат). Об этом сообщает портал chelny-biz.ru.

Директор челнинской компании более дух месяцев не выплачивал зарплату 52 сотрудникам. Задолженность перед работниками «ЧелныСтройГарант» оценивается более чем в 6 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сообщается, что «ЧелныСтройГарант» находится в стадии конкурсного производства. Дебиторская задолженность компании составляет около 21 млн рублей, на 9,5 млн из которых удовлетворены иски. Еще 6,6 млн рублей находятся на рассмотрении.

Напомним, что по данным службы исследований hh.ru, в Татарстане 31% работников сталкивается с задержками зарплаты.



Татьяна Демина