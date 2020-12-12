В хозяйствах Татарстана засыпано более 100% семян от потребности сева на 2021 год

В Татарстане по состоянию на 9 декабря в хозяйствах засыпано 361,2 тыс. тонн семян яровых зерновых, зернобобовых и крупяных культур, то есть 103% от потребности сева следующего года. Об этом сообщает Россельхозцентр по РТ.



Более чем 100%-наую засыпку семян к потребности показали 28 районов Татарстана. Наилучшие показатели в Тукаевском и Сабинском районах — 153,4% и 151,6% соответственно. Хуже обеспеченность в таких районах, как Камско-Устьинский (4,1%) и в Верхне-Услонский (21,8%) — сюда сельхозтоварпризводители завозят семена зерновых только перед севом.

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Маргарита Головатенко