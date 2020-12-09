Татарстан лидирует по модернизации сельхозтехники в 2020 году

Татарстан стал лидером среди российских регионов по количеству приобретаемой техники и программам льготного кредитования и лизинга на сельхозтехнику. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

С начала 2020 года в республике приобретено более 2,3 тыс. единиц сельхозтехники. В частности, 410 тракторов, 187 зерноуборочных и 53 кормоуборочных комбайна и свыше 1,7 тыс. иных сельхозмашин и оборудования.



В результате модернизации в агропромышленном комплексе Татарстана с 2015 года возросла производительность труда на одного работника с 1,4 млн до 2,2 млн рублей в 2019 году.

Фото: agro.tatarstan.ru

Напомним, что в текущем году Татарстан стал лидером среди регионов России по количеству сельхозтехники, приобретенной в лизинг: в 2020 году аграрии РТ приобрели 839 единиц техники по льготным программам Росагролизинга на общую сумму почти в 3 млрд рублей.



Татьяна Демина