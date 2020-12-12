Сегодня в Нижнекамске откроется первый елочный городок

Сегодня в Нижнекамске в парке «Велики» откроется первый елочный городок. Об этом сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.



Начало праздничного мероприятия запланировано на 16:00.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

К украшению Нижнекамска к Новому году приступили в первой половине ноября. Работы планируют полностью завершить к 20 декабря.



К Новому году Нижнекамск украсят большие шары из гирлянд, ледяные фигуры, горки и наряженные елки.

Татьяна Демина