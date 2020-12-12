Новости общества

04:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Нижнекамске откроется первый елочный городок

03:33, 12.12.2020
Сегодня в Нижнекамске откроется первый елочный городок
Фото: e-nkama.ru

Сегодня в Нижнекамске в парке «Велики» откроется первый елочный городок. Об этом сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

Начало праздничного мероприятия запланировано на 16:00.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

К украшению Нижнекамска к Новому году приступили в первой половине ноября. Работы планируют полностью завершить к 20 декабря.

К Новому году Нижнекамск украсят большие шары из гирлянд, ледяные фигуры, горки и наряженные елки.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем