В Нижнекамске город начали украшать к Новому году
В Нижнекамске город начали украшать к Новому году. Первым будет украшен проспект Химиков.
Как и в прошлом году, город украсят большими шарами из гирлянд. В парках города будут организованы праздничные мероприятия. Здесь появятся ледяные фигуры, горки и наряжены елки, сообщает НТР 24.
Работы планируют полностью завершить к 20 декабря.
Ранее в Альметьевске установили новогоднюю елку.
комментарии
До Великого Праздника Обрезания Иисуса Христа - от которого пошла "новая эра" Человечества вроде ещё далеко.
До других "Новых годов" тоже.
А подготовка уже началась?
С другой стороны любой Праздник - это хорошо.