В Нижнекамске город начали украшать к Новому году

В Нижнекамске город начали украшать к Новому году. Первым будет украшен проспект Химиков.

Как и в прошлом году, город украсят большими шарами из гирлянд. В парках города будут организованы праздничные мероприятия. Здесь появятся ледяные фигуры, горки и наряжены елки, сообщает НТР 24.

Работы планируют полностью завершить к 20 декабря.



Ранее в Альметьевске установили новогоднюю елку.

