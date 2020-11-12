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В Нижнекамске город начали украшать к Новому году

09:04, 12.11.2020 1
В Нижнекамске город начали украшать к Новому году
Фото: realnoevremya.ru

В Нижнекамске город начали украшать к Новому году. Первым будет украшен проспект Химиков.

Как и в прошлом году, город украсят большими шарами из гирлянд. В парках города будут организованы праздничные мероприятия. Здесь появятся ледяные фигуры, горки и наряжены елки, сообщает НТР 24.

Работы планируют полностью завершить к 20 декабря.

Ранее в Альметьевске установили новогоднюю елку.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:32
    В этом году "Новый год" по какому летосчислению, по какому календарю отмечать будем?

    До Великого Праздника Обрезания Иисуса Христа - от которого пошла "новая эра" Человечества вроде ещё далеко.

    До других "Новых годов" тоже.

    А подготовка уже началась?
    С другой стороны любой Праздник - это хорошо.
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