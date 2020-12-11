Новости общества

21:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сайты СМИ Татарстана восстановили свою работу после сбоев

20:10, 11.12.2020
Сайты СМИ Татарстана восстановили свою работу после сбоев
Фото: pixabay.com

Сайты интернет-изданий KazanFirst, «Бизнес Online» и TatCenter вновь заработали после масштабного сбоя в работе хостинг-провайдера TimeWeb.

Сегодня вечером они стали недоступны. Как выяснило «Реальное время», причина сбоев — в провайдере.

В группе в соцсети TimeWeb сообщили в 18:55: «Спустя множество попыток решения проблемы с оборудованием, был найден действенный метод. Пожалуйста, проверьте работоспособность. Работы еще не завершены, продолжаем заниматься и следить за ситуацией».

ОбществоМедиаТехнологии Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем