Сайты СМИ Татарстана восстановили свою работу после сбоев

Сайты интернет-изданий KazanFirst, «Бизнес Online» и TatCenter вновь заработали после масштабного сбоя в работе хостинг-провайдера TimeWeb.



Сегодня вечером они стали недоступны. Как выяснило «Реальное время», причина сбоев — в провайдере.

В группе в соцсети TimeWeb сообщили в 18:55: «Спустя множество попыток решения проблемы с оборудованием, был найден действенный метод. Пожалуйста, проверьте работоспособность. Работы еще не завершены, продолжаем заниматься и следить за ситуацией».