Как авария хостинг-провайдера TimeWeb обрушила медиарынок Татарстана и 8% Рунета

Все упало

Сегодня вечером для пользователей стали недоступны сразу несколько сайтов республиканских СМИ. На момент написания материала «лежали» сайты интернет-изданий KazanFirst, «Бизнес Online» и TatCenter. При заходе на сайты выдается ошибка «Error 552».

Управляющий редактор TatCenter (сайт ушел в офлайн одним из первых) Юлия Амочаева пояснила «Реальному времени», что на сайте проводятся технические работы. Однако позже выяснилось, что речь идет не о работах на отдельно взятом сайте.

Как обратил внимание главный редактор KazanFirst Кирилл Шлыков, пострадала общая для всех трех изданий и еще тысяч сайтов в России инфраструктура — хостинг-провайдер TimeWeb.

По данным на начало 2020 года, на него приходится 8,4% всех доменов в зоне RU, он занимает третью строчку в рейтинге провайдеров от Reg.ru.



«Пробовали перезагрузить роутер»?

Вместе со всеми лежит сейчас и сайт провайдера. В группах в соцсетях TimeWeb объясняет ситуацию «проблемами на сетевом оборудовании».

— Проблема на сетевом оборудовании. Сейчас ведем восстановительные работы. По времени до 60 минут с текущего момента, но стараемся быстрее, — заявили представители хостинга сегодня вечером.

В 18.02 они отчитались о решении аппаратных проблем, но сайтам это не помогло.

UPD: 18:02: Аппаратные проблемы решены. Возникла проблема на сетевом маршрутизаторе, мы его заменили, сейчас обновляем и накатываем конфигурацию.



Есть сложности, они решаемы, прямо сейчас заняты решением. Мы опубликуем новый твит, как будет новая информация. — Timeweb (@Timeweb) December 11, 2020

— Возникла проблема на сетевом маршрутизаторе, мы его заменили, сейчас обновляем и накатываем конфигурацию. Есть сложности, они решаемы, прямо сейчас заняты решением, — пишет провайдер.

Параллельно в комментариях к этому посту бушует шквал негодования пользователей — набралось уже около двух тысяч комментариев. Клиенты TimeWeb иронично рекомендуют провайдеру «перезагрузить роутер», постят мемы про котов, которые «все уронили», и делятся рекомендациями о других провайдерах для тех, кому после инцидента захочется прекратить отношения с TimeWeb.

Вместе с тем многим клиентам не до смеха — простои оборачиваются убытками.

— У нас даже домен не работает, стоят все продажи, горят сделки. Наши клиенты не могут ничего купить, мы теряем миллионы, готовим иски, — пишет официальный аккаунт интернет-магазина стройтоваров Valles.ru.



— У нас два сайта «лежат» в предновогодний период активности. Клиенты звонят вовсю нам и разрывают телефоны. Но хуже, что у нас ряд рабочих админресурсов на вашем хостинге тоже, и они «лежат». […] А клиенты пришли, заплатили деньги и сидят ждут. Это потеря репутации и денег для нас, — пишет представительница игрового проекта из Санкт-Петербурга.



— Телефоны отключены, комментариев никаких — когда восстановится, восстановится ли, чего ожидать? Час, день, неделю? Весь прием заказов на вашем сервере стоит — просто пожар в компании, шквал негатива от клиентов! — негодует еще один пользователь из Петербурга.

Александр Артемьев