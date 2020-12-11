Путин рассказал, что при просмотре телепередач его «оторопь берет»

Президент России Владимир Путин рассказал, что при просмотре некоторых передач на российском телевидении его «оторопь берет» из-за их содержания.

По словам Путина, выпускаемые на ТВ передачи и шоу отражают культуру создающих их лиц и ее необходимо повышать, не вводя жестких запретов со стороны государства. Однако он добавил, что необходимо и правовое урегулирование этого вопроса.

«Я очень рассчитываю на то, что мы постепенно все-таки будем поднимать этот уровень и не будем шокировать наших людей и корежить их сознание, а наоборот, будем укреплять», — цитирует «РИА Новости» Путина.

Фото: piqsels.com

В феврале председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин пожаловался Путину на популярные ток-шоу, которые набирают свои рейтинги благодаря скандальным историям. Глава государства пообещал повлиять на ситуацию на телевидении, однако и тогда он отметил, что это не должно выглядеть как вмешательство со стороны государства в деятельность СМИ.



Татьяна Демина