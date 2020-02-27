Фарид Мухаметшин пожаловался Путину на ток-шоу о разводах

Фото: «Реальное время»

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин пожаловался Путину на популярные ток-шоу, которые набирают свои рейтинги благодаря скандальным историям. Обсуждение разводов звезд, проверка ДНК на отцовство — подобные истории в прайм-тайм нивелируют воспитательную работу учителей.

Мухаметшин отметил, что он критиковал учителей за отсутствие воспитательной работы. Однако те, в свою очередь, пожаловались на скандальные телепередачи. В Госсовете с аргументами согласились.

Спикер Госсовета РТ попросил Владимира Путина принять во внимание вопрос и хотя бы убрать из прайм-тайма подобные обсуждения. Путин с доводами согласился и обещал повлиять на ситуацию на телевидении, однако это не должно выглядеть как вмешательство со стороны государства в деятельность СМИ, передает LIVE24.

