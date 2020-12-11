Пробки в Казани в пятницу вечером достигли 8 баллов

Вечером в пятницу в Казани пробки достигли 8 баллов. По прогнозам «Яндекса», такая ситуация с трафиком продлится до 19.00.

Самые крупные заторы наблюдаются на улицах Вишневского, Тихомирнова, Ершова, Минуллина, Лево-Булачной и т.д.

Отметим, что крупная пробка образовалась на проспекте Универсиды и Оренбургском тракте в сторону аэропорта из-за ДТП.

«Реальное время» уже писало о пробке из-за аварии с четырьмя машинами.