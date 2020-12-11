В Казани из-за четверной аварии на Вишневского образовалась пробка

Фото: Дмитрий Зайцев

На спуске с улицы Калинина в Казани произошла авария. Столкнулись четыре автомобиля, двигавшиеся в сторону улицы Павлюхина. Об этом передает корреспондент «Реального времени», ставший очевидцем события.



Hyundai Creta, BMW, Seat Leon и автомобиль российского производства направлялись в сторону Приволжского района и столкнулись на улице Вишневского, недалеко от здания «Метроэлектротранса».

Фото: Дмитрий Зайцев

Из-за ДТП образовалась большая пробка, начинающаяся с перекрестка Вишневского/Калинина. По данным сервиса «Яндекс. пробки», движение на этом участке характеризуется как «затрудненное».