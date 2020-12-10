Мишустин поручил подготовить документы по нормализации цен к утру понедельника

Все нормативные акты по нормализации цен на продукты питания в России должны быть готовы к утру понедельника. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Хочу обратить сразу ваше внимание на то, что все необходимые нормативно-правовые акты должны быть подготовлены к девяти утра понедельника и доложены мне лично, — заявил премьер на совещании по ситуации с ценами на продукты.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также Мишустин поручил министрам со следующей недели еженедельно докладывать по ситуации с ценами на базовую продовольственную корзину в рамках оперативных совещаний с вице-премьерами и при необходимости принимать срочные решения, о чем сообщать лично и незамедлительно, передает «РИА Новости».

Для стабилизации цен необходимо принимать комплексные решения и быстро реагировать «с максимальным охватом от поля до прилавка и вовлечь в эту работу всю цепочку: производителей, посредников и торговые сети».

Ранее Мишустин отчитал чиновников из ФАС, Минпромторга, Минсельхоза и Минэкономразвития из-за роста цен на продукты.



Татьяна Леухина