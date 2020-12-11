УФАС проверит в 2021 году «Татспиртпром», «Татэнергосбыт», Минэкологии и Минкультуры Татарстана

Из-за решений ряда органов власти РТ по выбору победителей госзакупок в последнее время отсекается значительное количество участников, так как конкурсы проводятся с заранее определенными победителями или прямым ограничением доступа на тот или иной рынок другим лицам. Об этом стало известно на публичных слушаниях по итогам работы УФАС РТ в 2020 году.

Как отметили антимонопольщики, организации и учреждения власти и коммерческие компании даже не готовятся к плановым проверкам, в 100% случаев которых всегда находятся нарушения. И назвали те ведомства и компании, которым проверки со стороны УФАС РТ грозят в 2021 году.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Из коммерческих компаний уже сейчас стоит провести аудит своей деятельности по линии соблюдения антимонопольного законодательства таким «крупнякам», как «Татспиртпром», ООО «Газпромтрансгаз Казань», ООО «ПЭСТ» и АО «Татэнергосбыт».

А из органов власти, в том числе республиканских, провести ревизию всех госзакупок, проведенных в последние годы, в УФАС посоветовали следующим учреждениям: Минэкологии РТ, Минкультуры РТ, исполкомам Набережных Челнов и Казани.