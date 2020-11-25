ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Московском регионе

Фото: wikimedia.org / Commons: РИА Новости

Оперативники предотвратили теракты в Московском регионе, которые готовили члены запрещенной в России ячейки террористической организации «Исламское государство».

Сотрудники спецслужбы изъяли у исламистов самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, иные предметы и документы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Уточняется, что один из членов группировки — гражданин одной из стран Центральной Азии, был задержан во Владимирской области. Данные об остальных террористах не приводятся, передает «РИА Новости».

В начале ноября в Казани задержали пятерых членов запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», занимавшихся вербовкой среди мусульман Татарстана.



Татьяна Леухина