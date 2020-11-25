ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Московском регионе
Оперативники предотвратили теракты в Московском регионе, которые готовили члены запрещенной в России ячейки террористической организации «Исламское государство».
Сотрудники спецслужбы изъяли у исламистов самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, иные предметы и документы.
Уточняется, что один из членов группировки — гражданин одной из стран Центральной Азии, был задержан во Владимирской области. Данные об остальных террористах не приводятся, передает «РИА Новости».
В начале ноября в Казани задержали пятерых членов запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», занимавшихся вербовкой среди мусульман Татарстана.
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