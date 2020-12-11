Кремль: планов введения локдауна в России нет

Фото: Ринат Назметдинов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планов вводить полный локдаун в РФ из-за коронавируса по-прежнему нет. Об этом пишет RT.

Ранее Песков заявил, что принятые на сегодняшний день меры по борьбе с инфекцией по-прежнему позволяют не вводить новых ограничений, в том числе в части передвижения граждан.

Глава Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина также сообщила, что закрывать границы Татарстана не будут.