За сутки число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 28 585

Фото: Ринат Назметдинов

В России за последние сутки выявили 28 585 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 2 597 711, сообщили в оперативном штабе. В относительном выражении прирост составляет 1,1%.

Фото: стопкоронавирус.рф

Число выписанных пациентов за сутки составило 26 171, всего — 2 059 840 человек. Доля выздоровевших увеличилась до 79,3% от общего числа заразившихся.

Фото: стопкоронавирус.рф

За сутки умерли 613 человек, всего умерли 45 893 пациента.

Напомним, за последние сутки в Татарстане подтвердилось 94 новых случая заражения коронавирусом, всего их 11 323.