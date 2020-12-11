В Казани задержали предполагаемого организатора группы, занимавшейся вымогательством

Фото: МВД по РТ

В Казани задержали местного жителя 1958 года рождения, который является предполагаемым организатором группы, занимавшейся вымогательством. Некоторые предполагаемые члены группы уже арестованы, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц», сообщили в МВД по РТ.

Установлено, что организованная группа, куда входят фигуранты дела, угрожая применением насилия и повреждением имущества, незаконно требовала у семи потерпевших передачи денег за возможность осуществления торговли около рынка на ул. Адоратского в Казани. Потерпевшие были вынуждены согласиться с требованиями и передали злоумышленникам в сумме около 580 тысяч рублей.

Фото: МВД по РТ

МВД по РТ просит всех, кто обладает сведениями о преступной деятельности данных лиц, обращаться по телефонам: 8 (843) 2-912-071, 8 (843) 2-913-929.

