Тимур Шигабутдинов принял участие в шестом заседании попечительского совета РФС

Участниками итогового в 2020 году совещания, состоявшегося в Москве под председательством Леонида Михельсона, стали помощник президента России Игорь Левитин, министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, президент РФС Александр Дюков, генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов, президент АО «Группа Альянс» Муса Бажаев, председатель совета директоров ПАО «ТМК» Дмитрий Пумпянский, исполнительный вице-президент «Газпромбанка» Андрей Серов, заместитель генерального директора — коммерческий директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Тимур Шигабутдинов, а также секретарь совета и глава комитета по маркетингу РФС Денис Соловьев.

В повестке дня значилось семь вопросов. Так, работу судейского корпуса, о деятельности которого рассказал председатель судейского комитета Ашот Хачатурянц, члены совета признали удовлетворительной. Также была одобрена новая схема вознаграждения судей. Генеральный секретарь РФС Александр Алаев на примере профессиональных футбольных лиг рассказал о комплексе мер и реализации мероприятий по популяризации футбола в России. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и спортивный директор РФС доложили об итогах работы профессиональных сборных команд РФ в завершающемся году.

Кроме того, была обсуждена возможность подачи Россией в FIFA и UEFA заявок на право принять международные футбольные турниры, а также ход подготовки к проведению в 2021 году в Москве чемпионата мира по пляжному футболу и финального матча Лиги чемпионов UEFA в 2022-м в Санкт-Петербурге.

В завершение заседания были подведены итоги работы РФС и попечительского совета в 2020-м году и обсужден бюджет Союза на будущий год. Окончательное утверждение было отложено в связи с необходимостью принять проект порядка распределения средств, полученных от букмекерских контор.