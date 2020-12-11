ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух банков — «Онего» из Петрозаводска и «ФинТеха» из Москвы. По величине активов первый занимал 241-е место в российской банковской системе, второй — 308-е.

По данным ЦБ, деятельность «Онего» была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов. Также банк был вовлечен в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж.

Что касается «ФинТеха», то, согласно сообщению Банка России, кредитная организация проводила операции, направленные на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в интернете.

Напомним, неделю назад ЦБ отозвал лицензию у московского Евроазиатского инвестиционного банка.