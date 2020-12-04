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ЦБ отозвал лицензию у московского Евроазиатского инвестиционного банка

09:32, 04.12.2020
ЦБ отозвал лицензию у московского Евроазиатского инвестиционного банка
Фото: ru.wikipedia.org

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Евроазиатского инвестиционного банка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 ноября он занимал 312-е место в банковской системе РФ.

Уточняется, что «Евроазиатский инвестиционный банк» нарушал законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры. Перспектива дальнейшей деятельности отсутствовала, так как бенефициар был вовлечен в судебные разбирательства.

Ранее аналитики предупредили об отзыве лицензий у 35 российских банков в 2021 году.

ЭкономикаБанки
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