ЦБ отозвал лицензию у московского Евроазиатского инвестиционного банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Евроазиатского инвестиционного банка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 ноября он занимал 312-е место в банковской системе РФ.



Уточняется, что «Евроазиатский инвестиционный банк» нарушал законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры. Перспектива дальнейшей деятельности отсутствовала, так как бенефициар был вовлечен в судебные разбирательства.

Ранее аналитики предупредили об отзыве лицензий у 35 российских банков в 2021 году.