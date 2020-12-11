В Татарстане объем экспорта снизился почти на 35%

Фото: Госстройнадзор РТ

В Татарстане в 2020 году за январь—сентябрь объем экспорта снизился на 34,9%, составив $6,3 млрд, импорт вырос на 10% и составил $2,5 млрд. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.



В фактически действовавших ценах внешнеторговый оборот Татарстана в январе—сентябре текущего года составил $8,8 млрд, то есть 73,7% к уровню аналогичного периода прошлого года.

На долю экспорта в структуре внешнеторгового оборота пришлось 71,5%, импорта — 28,5%. Коэффициент покрытия импорта экспортом в январе—сентябре 2020 года составил 2,5 раза, тогда как в январе—сентябре прошлого года — 4,2 раза.

Фото: Госстройнадзор РТ

Ранее сообщалось, что в 2019 году внешнеторговый оборот составил $15,7 млрд, в том числе экспорт — $12,6 млрд.