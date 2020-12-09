Новости общества

15:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов: в прошлом году объемы экспорта в Татарстане достигли $12 млрд

15:23, 09.12.2020
Минниханов: в прошлом году объемы экспорта в Татарстане достигли $12 млрд
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил на форуме «Сделано в России» и рассказал, как республика добивается лидирующих позиций на экспортном рынке.

По объемам внешнеторгового оборота республика занимает 6-е место в стране. В 2019 году внешнеторговый оборот составил $15,7 млрд, в т.ч. экспорт — $12,6 млрд.

Он упомянул, что одним из важных элементов является стратегия. Она позволяет заранее определить цели и задачи, поставленные перед руководством региона, рассказал Минниханов на круглом столе форума.

Фото: tatarstan.ru

Также очень важным является установление связей. Особое внимание уделяется зарубежным визитам и переговорам с иностранными делегациями.

Работать приходится и над повышением конкурентоспособности местной продукции, рассказал руководитель республики.

ОбществоВластьЭкономика Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем