Минниханов: в прошлом году объемы экспорта в Татарстане достигли $12 млрд

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил на форуме «Сделано в России» и рассказал, как республика добивается лидирующих позиций на экспортном рынке.



По объемам внешнеторгового оборота республика занимает 6-е место в стране. В 2019 году внешнеторговый оборот составил $15,7 млрд, в т.ч. экспорт — $12,6 млрд.

Он упомянул, что одним из важных элементов является стратегия. Она позволяет заранее определить цели и задачи, поставленные перед руководством региона, рассказал Минниханов на круглом столе форума.

Фото: tatarstan.ru

Также очень важным является установление связей. Особое внимание уделяется зарубежным визитам и переговорам с иностранными делегациями.

Работать приходится и над повышением конкурентоспособности местной продукции, рассказал руководитель республики.