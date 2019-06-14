Против пенсионера, осквернившего памятник Ельцину в Екатеринбурге, возбудили уголовное дело

В Екатеринбурге полиция возбудила уголовное дело в отношении пенсионера, осквернившего памятник Борису Ельцину.

Инцидент случился 8 июня. 60-летний мужчина раскрасил красной краской надпись на монументе. Позже его задержала охрана Ельцин Центра и передала правоохранителям.

Местный житель обвиняется в вандализме. Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы до 360 часов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

В настоящее время идет расследование дела.

Напомним, в мае этого года вандалы осквернили могилы советских воинов в Германии.