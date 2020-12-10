В Татарстане предотвратили ущерб водным биоресурсам более чем на 160 млн рублей

В 2020 году в Татарстане предотвратили ущерб водным биоресурсам на сумму свыше 160 млн рублей. Этого удалось добиться за счет изъятия незаконных орудий лова из водоемов, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

В текущем году в Татарстане прошло почти 3 тысячи рейдов по выявлению нарушений законодательства о водных биоресурсах. По их итогам к административной ответственности привлекли свыше 3,1 тыс. человек.

Фото: ojm.tatarstan.ru

За нарушения законодательства о водных биоресурсах в РТ в 2020 году заведено 134 уголовных дела, 53 из которых связаны с преступлениями на особо охраняемых природных территориях республики.

Напомним, что по данным на ноябрь, с начала 2020 года в водоемах Татарстана изъяли 6,5 тыс. браконьерских сетей.



Татьяна Демина