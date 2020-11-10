В Татарстане с начала года на браконьеров заведено порядка 100 уголовных дел
В Татарстане с начала года на браконьеров заведено около 100 уголовных дел, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.
Всего с начала года сотрудники ведомства и правоохранительных органов изъяли 6,5 тыс. браконьерских сетей.
Проверки проводятся в дневное и ночное время в акватории реки Камы и на торговых точках вдоль автодорог. Выявлена нелегальная продажа стерляди.
Напомним, что инспекторы проверяют количество улова на человека и его размер. Тех, кто выходит на незаконную рыбалку ночью, ловят с помощью тепловизоров.
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