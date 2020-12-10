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В Татарстане присудили госпремии в области науки и техники

21:15, 10.12.2020
В Татарстане присудили госпремии в области науки и техники
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане присудили государственные премии РТ в области науки и техники в 2020 году. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

Лауреатами госпремии Татарстана в области науки и техники в текущем году стали 15 человек. Награды присвоены за:

  • цикл трудов по историко-культурному наследию Елабуги (девять книг);
  • работу «Разработка и внедрение комплексной медицинской реабилитации больных и инвалидов в РТ на основе фундаментальных, прикладных и социально значимых подходов;
  • цикл работ по междисциплинарным исследованиям и сохранению памятников мирового историко-культурного наследия РТ на примере объектов Свияжска и Болгарского городища РТ.

Напомним, что в прошлом году Минниханов присудил госпремии РТ в области науки и техники 11 ученым и инженерам, в том числе за «Инновационные технологии в диагностике и лечении заболеваний венозной системы».

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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