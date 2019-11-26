Минниханов присудил госпремии РТ в области науки и техники 11 ученым и инженерам

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении государственных премий РТ в области науки и техники. Награды удостоились 11 ученых и инженеров.

Документ опубликован 25 ноября, а подписан 22-го.

Трое специалистов в области сосудистой хирургии получат премии за работу «Инновационные технологии в диагностике и лечении заболеваний венозной системы». Все трое медиков являются сотрудниками МКДЦ. Руководителем работы выступил главный специалист центра по направлению сосудистой хирургии Игорь Игнатьев. Также в ней приняли участие завотделением сосудистой хирургии Роман Бредихин и сердечно-сосудистый хирург Рустем Ахметзянов.

Еще восемь лауреатов удостоены награды за работу «Разработка и широкое промышленное внедрение инновационных струйных аппаратов с вихревыми устройствами в процессах подготовки и переработки нефтепродуктов». Среди них специалисты Уфимского нефтяного университета Рамиль Бахтизин и Георгий Сидоров, инженеры «Татнефти» Айдар Авзалетдинов и Сергей Трубкин, ученые из Альметьевского нефтяного университета Мехрали Алиев и Роберт Нургалиев, а также руководители уфимского «НТ-Центр» Виль Галиакбаров и Булат Яхин.