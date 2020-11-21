Путин назначил новых судей в Татарстане
Президент России Владимир Путин назначил ряд новых судей в Татарстане. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, председателем Елабужского городского суда назначена Жанна Низамова. Судьей Бугульминского городского суда стала Зульфия Сафина.
Кроме того, судьей Арбитражного суда Республики Татарстан стала Анна Вербенко.
Напомним, в октябре Путин назначил судью Приволжского районного суда Казани.ОбществоВласть Татарстан
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