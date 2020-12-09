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Происшествия

Прокуратура проверит челнинских коммунальщиков после падения ребенка в канализацию

10:43, 09.12.2020
Прокуратура проверит челнинских коммунальщиков после падения ребенка в канализацию
Фото: Илья Репин (архив)

Прокурор Набережных Челнов проверит действия коммунальщиков после падения ребенка в открытый канализационный люк у подъезда.

Видео падения ребенка было опубликовано в соцсетях.

Автор ролика сообщил, что ребенок упал в люк 2 декабря. Это произошло перед домом 36/7. Утверждается, что рабочие не установили ограждений или предупреждающих лент.

«В результате чего восьмилетний ребенок, выйдя из подъезда, провалился в люк, благо успел зацепиться за край и висел так, пока прохожие не вытащили», — сообщил автор.

Происшествия Татарстан
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