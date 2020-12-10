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В Казани на Баумана зажгли свечи на Хануку

19:41, 10.12.2020 2
В Казани на Баумана зажгли свечи на Хануку
Фото: realnoevremya.ru

В Казани еврейская община начала праздновать Хануку. Сегодня вечером на улице Баумана состоялось зажжение ханукальных свечей. Об этом «Реальному времени» сообщили читатели.

Фото: realnoevremya.ru

Мероприятие проходило с учетом всех антикоронавирусных мер: людей на церемонии было мало, поскольку она транслировалась в ZOOM. Пришедшим раздали ханукальные пончики — суфганийот.

Фото: realnoevremya.ru
Фото: realnoevremya.ru

Праздник Ханука связан с еврейским восстанием 167 года до н. э. — когда горстка повстанцев смогла освободить Израиль и главный храм города от греческих завоевателей. «Праздник свечей» отмечается на 25-й день месяца кислев и продолжается 8 дней.

В 2020 году празднование Хануки началось в четверг 10 декабря с заходом солнца и продлится до вечера 18 декабря.

Татьяна Леухина
ОбществоКультура Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19:52
    Братьев-иудеев с Праздником.
    Здоровья, мира, благополучия.
    Православный русский.
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  • Анонимно 19:59
    Хаг Ханука самэах! Всем светлой Хануки!!
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