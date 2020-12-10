В Казани на Баумана зажгли свечи на Хануку

В Казани еврейская община начала праздновать Хануку. Сегодня вечером на улице Баумана состоялось зажжение ханукальных свечей. Об этом «Реальному времени» сообщили читатели.



Фото: realnoevremya.ru

Мероприятие проходило с учетом всех антикоронавирусных мер: людей на церемонии было мало, поскольку она транслировалась в ZOOM. Пришедшим раздали ханукальные пончики — суфганийот.

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Праздник Ханука связан с еврейским восстанием 167 года до н. э. — когда горстка повстанцев смогла освободить Израиль и главный храм города от греческих завоевателей. «Праздник свечей» отмечается на 25-й день месяца кислев и продолжается 8 дней.



В 2020 году празднование Хануки началось в четверг 10 декабря с заходом солнца и продлится до вечера 18 декабря.

Татьяна Леухина