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СМИ: совет ЕС утвердил свои санкции за нарушения прав человека

12:31, 07.12.2020
СМИ: совет ЕС утвердил свои санкции за нарушения прав человека
Фото: pixabay.com

Совет ЕС утвердил глобальный режим санкций за нарушения прав человека, который не копирует «акт Магнитского» от США.

«(Он) не является копией американского «акта Магнитского». Он вступит в силу в четверг», — цитирует ТАСС дипломатический источник.

Ранее ТАСС сообщало, что Евросоюз в декабре продлит санкции против России.

О том, что Евросоюз разработает свой аналог американского «акта Магнитского», стало известно год назад.

Изначально в список Магнитского попадали люди, которые считаются причастными к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, но затем меры стали распространяться против людей, которых подозревают в нарушении прав человека.

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