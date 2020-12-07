СМИ: совет ЕС утвердил свои санкции за нарушения прав человека

Совет ЕС утвердил глобальный режим санкций за нарушения прав человека, который не копирует «акт Магнитского» от США.



«(Он) не является копией американского «акта Магнитского». Он вступит в силу в четверг», — цитирует ТАСС дипломатический источник.

Ранее ТАСС сообщало, что Евросоюз в декабре продлит санкции против России.

О том, что Евросоюз разработает свой аналог американского «акта Магнитского», стало известно год назад.

Изначально в список Магнитского попадали люди, которые считаются причастными к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, но затем меры стали распространяться против людей, которых подозревают в нарушении прав человека.