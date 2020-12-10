Атмосфера Нового года, марафон добра: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 10 декабря

В Чистополе сегодня прошло торжественное открытие второй очереди нового административно-бытового комплекса ЧЭС. Новый двухэтажный корпус предназначен для работников предприятия и соединен теплым переходом с административным корпусом, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава Чистопольского района РТ Дмитрий Иванов.

В Актаныше сегодня прошел марафон добра, в результате которого удалось собрать 2,2 млн рублей. Глава Актанышского района РТ Энгель Фаттахов поблагодарил всех, кто принял в нем участие, и поделился с подписчиками в Instagram фотографиями с мероприятия.

Альметьевск превращается в настоящую новогоднюю сказку. В виртуальную прогулку по городу, украшенному праздничной иллюминацией и елками, сегодня смогли отправиться подписчики Instagram-аккаунта главы Альметьевского района РТ Тимура Нагуманова.

Новогоднюю елку открыли и в парке «Заказанье» села Высокая Гора. Праздничными фотографиями с подписчиками в Instagram поделился глава Высокогорского района Татарстана Рустам Калимуллин.

Глава Кукморского района РТ Сергей Димитриев проинспектировал местную школу №4. Проверка затронула организацию бесплатного горячего питания для учеников начальных классов. Фотографиями с визита в школу Димитриев поделился в Instagram.

Татьяна Демина