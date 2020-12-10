Цена нефти марки Brent превысила $50 впервые с марта

Цена барреля нефти марки Brent превысила $50 впервые с 6 марта текущего года. Об этом пишет RT со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 2,66% и достигла $50,16 за баррель. Стоимость январских фьючерсов на WTI поднялась на 2,75%, до $46,77 за баррель.

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Ранее рейтинговое агентство Moody's спрогнозировало, что цена нефти Brent в 2021 году будет в диапазоне $40—45 за баррель. По мнению агентства, при таких ценах производители будут стремиться разрабатывать только самые недорогие запасы нефти, это будет длиться ближайшие 3—5 лет.



Татьяна Леухина