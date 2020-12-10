Российская биатлонистка рассказала о проблемах после коронавируса

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о проблемах после перенесенного заболевания коронавирусом. Спортсменка заявила, что до сих пор не пришла в себя от болезни и с трудом бегает на лыжах.

«Это заключительная моя тренировка, когда я себя хорошо чувствовала. Дальше случилось то, что случится с каждым из нас рано или поздно. COVID-19. После этого вируса я до сих пор не могу прийти в себя, я не могу бежать вообще. Я еду с тренировочной скоростью.

Спасибо моей стрельбе, что меня не приходится искать на коленях в протоколе. Сейчас у меня все хорошо, но пока я не в тех кондициях, чтобы вас порадовать, мои любимые друзья, болельщики. Я не сдамся в любом случае, и мы с вами еще порадуемся моим победам», — написала Сливко в своем «Инстаграме».

Напомним, Сливко не попала в состав основной сборной России по биатлону на первые два этапа Кубка мира в финском Контиолахти.

Ранее старший тренер женской сборной Михаил Шашилов заявил, что в тренерском штабе были в шоке после получения в начале ноября положительных результатов теста на коронавирус у нескольких представительниц национальной команды. Вместе со Сливко болезнью переболели Валерия Васнецова и Анастасия Шевченко.