Стал известен состав сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира
Тренеры сборной России по биатлону определились с составом участников национальной команды на первом этапе Кубка мира. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.
Всего на турнир заявлены 14 биатлонистов — по семь среди мужчин и женщин. В женской сборной России не оказалось Екатерины Юрловой-Перхт, которая заявила о приостановлении карьеры из-за беременности.
Составы выглядят следующим образом:
Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко, Семен Сучилов.
Женщины: Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Тамара Воронина, Анастасия Гореева.
Первый этап Кубка мира по биатлону начнется 28 ноября и пройдет финском Контиолахти.
Напомним, ранее в «Реальном времени» вышло интервью с двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону Анной Богалий.Спорт
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым