Стал известен состав сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира

Тренеры сборной России по биатлону определились с составом участников национальной команды на первом этапе Кубка мира. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

Всего на турнир заявлены 14 биатлонистов — по семь среди мужчин и женщин. В женской сборной России не оказалось Екатерины Юрловой-Перхт, которая заявила о приостановлении карьеры из-за беременности.

Составы выглядят следующим образом:

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко, Семен Сучилов.

Женщины: Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Тамара Воронина, Анастасия Гореева.

Первый этап Кубка мира по биатлону начнется 28 ноября и пройдет финском Контиолахти.

Напомним, ранее в «Реальном времени» вышло интервью с двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону Анной Богалий.