В Татарстане обустроят участки трасс М-7 за 413 млн рублей

Фото: пресс-служба «Росавтодора»

В Татарстане начался прием заявок на работы по повышению уровня обустройства участков трассы М-7, которая идет по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа. Стоимость тендера — 413,4 млн рублей. Об этом сообщают на сайте госзакупок.



Тендер опубликовало ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Заявку на участие в электронном аукционе можно подать до 17 декабря.

Работы проведут на следующих участках в Татарстане: км 788+300 — км 794+650, км 796+600 — км 801+900, км 802+100 — км 806+400, км 809+300 — км 813+800, км 817+100 — км 826+930.

Ранее «Реальное время» сообщало о ремонте больше 32 км трассы М-7 «Волга».