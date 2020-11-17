В Татарстане отремонтировали больше 32 км трассы М-7 «Волга»

Фото: пресс-служба «Росавтодора»

В Татарстане отремонтировали больше 32 км трассы М-7 «Волга». Об этом сообщает пресс-служба «Росавтодора».

Работы велись на двух участках трассы М-7 в Елабужском районе Татарстана. Здесь обновили дорожные знаки, установили барьерное ограждение, сигнальные столбики, нанесли разметку термопластиком.

Фото: пресс-служба «Росавтодора»

Аналогичные работы велись в Мензелинском районе республики. Там дорожные службы укрепили обочины, поменяли прикромочные лотки и водосбросы, благоустроили остановочную площадку возле поселка Совхоза имени Воровского.

Фото: пресс-служба Росавтодора

Изношенный асфальт поменяли и в Пестречинском районе на участке с 840-го по 852-й км.

Всего в 2020 году по заказу ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в республике отремонтировали 54 км федеральных трасс.

