Спасавший пассажиров «Булгарии» капитан займется возрождением судоходства на Казанке

Фото: Максим Платонов (архив)

Известный капитан теплохода «Арабелла» Роман Лизалин, спасавший пассажиров «Булгарии», надеется восстановить судоходство на Казанке. Для этого он уже зарегистрировал компанию.

ООО «Судоходная компания «Арабелла» займется речными прогулками в Казани. Возможно, для этого будет использован первый в России газоход «Чайка СПГ».

Фото: Роман Хасаев (архив)

«Я разработал маршрут, осталось только несколько решаемых вопросов по береговым сооружениям. И главный вопрос — кто будет эксплуатантом этого судна? Опыта нет ни у кого, компаний, которые бы за эту идею схватились, тоже пока не нашлось. И если не найдется никого, придется мне этим вопросом заняться», — рассказал «Реальному времени» Лизалин.

Эксперты считают, что такой проект необходимо рассчитывать на годы вперед. Быстрой окупаемости здесь ждать не приходится.

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