Спасавший пассажиров «Булгарии» капитан займется возрождением судоходства на Казанке
Известный капитан теплохода «Арабелла» Роман Лизалин, спасавший пассажиров «Булгарии», надеется восстановить судоходство на Казанке. Для этого он уже зарегистрировал компанию.
ООО «Судоходная компания «Арабелла» займется речными прогулками в Казани. Возможно, для этого будет использован первый в России газоход «Чайка СПГ».
«Я разработал маршрут, осталось только несколько решаемых вопросов по береговым сооружениям. И главный вопрос — кто будет эксплуатантом этого судна? Опыта нет ни у кого, компаний, которые бы за эту идею схватились, тоже пока не нашлось. И если не найдется никого, придется мне этим вопросом заняться», — рассказал «Реальному времени» Лизалин.
Эксперты считают, что такой проект необходимо рассчитывать на годы вперед. Быстрой окупаемости здесь ждать не приходится.
Подробнее читайте в материале «Реального времени».БизнесТранспорт Татарстан
комментарии