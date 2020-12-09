Ракетные войска выполнили на учениях пуски баллистических и крылатых ракет
В рамках учений стратегических сил ракетные войска выполнили пуски баллистических и крылатых ракет с космодрома Плесецк. Учебные удары стратегических средств поражения осуществлены по полигонам Кура и Пембой.
К участию в тренировке привлекли силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей стратегических ядерных сил России. Во время тренировки военные отработали практические действия расчетов пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, экипажей стратегических ракетоносцев дальней авиации Воздушно-космических сил и атомной ракетной подводной лодки Северного флота, передает ТАСС.
Тренировка по управлению стратегическими ядерными силами прошла сегодня, 9 декабря, под руководством Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил.
В конце ноября США и Румыния провели совместные учения. Войска США на несколько часов перебросили по воздуху в Румынию две мобильные боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия M142 High Mobility Artillery Rocket (HIMARS) ради стрельб на побережье Черного моря.
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