В России запретят частникам сжигать мусор и разводить костры с 2021 года

С 1 января 2021 года на территории частных домов в населенных пунктах России вводится запрет на сжигание мусора и разведение костров — вступают в силу правила противопожарного режима.



«На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия», — приводит ТАСС слова из документа.

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На территориях общего пользования будет запрещено устраивать свалки горючих отходов. Речь идет о территориях, прилегающих к жилым и садовым домам, объектам недвижимости и относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества.

Ранее сообщалось, что с января следующего года будет запрещено оставлять на балконах и лоджиях без присмотра свечи и непотушенные сигареты.



Маргарита Головатенко