Эксперт рассказал о новых запретах для жильцов с 2021 года

С января следующего года может быть введен ряд новшеств, которые затронут жильцов многоквартирных домов. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на постановление правительства об утверждении правил противопожарного режима.



С января 2021 года жильцам многоквартирных домов будет нельзя хранить личные вещи на чердаках и цокольных этажах, а без техобслуживания нельзя использовать газовые приборы, особенно если они неисправны. В теории, таким образом можно запретить использование любой газовой плиты плиты до ее диагностики за счет жильца. На балконах и лоджиях запрещено оставлять без присмотра свечи и непотушенные сигареты.

Теперь необходимо держать открытыми решетки на окнах подвалов. Однако, по мнению эксперта рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского, это может коснуться и жителей первых этажей, особенно если окна или двери указаны как эвакуационный выход.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

За указанные нарушения жильцам грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей, а если пострадают люди, виновных могут привлечь и к уголовной ответственности.