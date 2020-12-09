В ФПД РТ разъяснили, необходимо ли доплачивать при увеличении фактической площади квартиры

Фото: Олег Тихонов (архив)

При увеличении фактической площади строящегося объекта Фонд поддержки дольщиков РТ вправе требовать денежной доплаты в порядке и размере, установленными договором долевого участия.

«Доплаты денежных средств за увеличение фактической площади объекта, в сравнении с проектной, индивидуальны для каждого участника долевого строительства и определены положениями договора долевого участия», — сообщает Telegram-канал ФПД Татарстана.

В фонде обратили внимание, что цена одного квадратного метра определяется, исходя из суммы, согласованной сторонами на момент заключения договора долевого участия.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно российскому законодательству, цена договора может быть изменена после его заключения, если им предусмотрены такие возможности, случаи и условия.

Напомним, что на сегодняшний день в Едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) по Татарстану зарегистрировано 13 проблемных объектов. До конца года из него планируется исключить еще один объект. Еще четыре проблемных объекта могут покинуть реестр в ближайшее время.



Татьяна Демина