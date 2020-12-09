В ФПД РТ разъяснили, необходимо ли доплачивать при увеличении фактической площади квартиры
При увеличении фактической площади строящегося объекта Фонд поддержки дольщиков РТ вправе требовать денежной доплаты в порядке и размере, установленными договором долевого участия.
«Доплаты денежных средств за увеличение фактической площади объекта, в сравнении с проектной, индивидуальны для каждого участника долевого строительства и определены положениями договора долевого участия», — сообщает Telegram-канал ФПД Татарстана.
В фонде обратили внимание, что цена одного квадратного метра определяется, исходя из суммы, согласованной сторонами на момент заключения договора долевого участия.
Согласно российскому законодательству, цена договора может быть изменена после его заключения, если им предусмотрены такие возможности, случаи и условия.
Напомним, что на сегодняшний день в Едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) по Татарстану зарегистрировано 13 проблемных объектов. До конца года из него планируется исключить еще один объект. Еще четыре проблемных объекта могут покинуть реестр в ближайшее время.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым