В Татарстане с начала года из Единого реестра проблемных объектов исключено 12 объектов

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане с начала 2020 года из Единого реестра проблемных объектов исключено 12 объектов. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки дольщиков РТ.

В частности, из реестра исключены казанские объекты ЖК «Молодежный»: дом № 2 (первая очередь, блок-секции №3 и №4) и дом № 2 (вторая очередь, блок-секция №2).

В Набережных Челнах из ЕРПО исключили дома №65/06 и № 65/10, а в селе Набережные Моркваши Верхнеуслонского района РТ — шесть объектов застройщика ООО «Татнур».

Также из реестра исключены дома №13 и №14 в деревне Куюки Пестречинского района РТ (микрорайон Яшьлек).

Источник: instagram.com/fpdrt

На сегодняшний день в ЕРПО по РТ зарегистрировано 13 проблемных объектов. До конца года из него планируется исключить еще один объект. Еще четыре проблемных объекта могут покинуть реестр в ближайшее время.

Напомним, что Татарстан оказался в числе лидеров по строительству жилья для обманутых дольщиков.



Татьяна Демина