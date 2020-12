Допинг-пробы с Олимпиады в Сочи пройдут дополнительную проверку

Более половины от общего количества собранных во время Олимпийских игр — 2014 в Сочи допинг-проб пройдут дополнительную проверку. Об этом сообщается на официальном сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

«По поручению Международного олимпийского комитета (МОК) ITA приступает к дальнейшему исследованию проб, собранных во время Игр 2014 года в Сочи. Целью является завершение программы повторного анализа, включая обработку полученных проб, до начала Олимпийских игр 2022 года в Пекине», — говорится в сообщении.

After finalising the #London2012 re-analysis program on behalf of the International Olympic Committee (IOC), the ITA will now take on the further probing of samples that were collected during the #Sochi Olympic Winter Games.



https://t.co/N0f8hXH1EW#KeepingSportReal pic.twitter.com/G7xdKmjijE