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Допинг-пробы с Олимпиады в Сочи пройдут дополнительную проверку

17:22, 09.12.2020
Допинг-пробы с Олимпиады в Сочи пройдут дополнительную проверку
Фото: 163gorod.ru

Более половины от общего количества собранных во время Олимпийских игр — 2014 в Сочи допинг-проб пройдут дополнительную проверку. Об этом сообщается на официальном сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

«По поручению Международного олимпийского комитета (МОК) ITA приступает к дальнейшему исследованию проб, собранных во время Игр 2014 года в Сочи. Целью является завершение программы повторного анализа, включая обработку полученных проб, до начала Олимпийских игр 2022 года в Пекине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что будут проверены допинг-пробы спортсменов всех видов спорта и стран, принимавших участие в соревнованиях. До этого перепроверке подверглись лишь около сотни проб российских олимпийцев.

Напомним, ранее из-за нарушения антидопинговых правил была аннулирована победа российского биатлониста Евгения Устюгова на Олимпиаде в Сочи.

СпортОбщество
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