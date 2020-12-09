Роспотребнадзор Татарстана накажет директора челнинской школы, где раскладывали котлеты голыми руками

Глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина прокомментировала ситуацию в челнинской школе №60, где детям котлеты раскладывали голыми руками. Ранее видеозапись из школьной столовой распространилась в соцсетях.

В отношении директора учреждения составят протокол. На сегодняшний день все работники школьных столовых должны быть в масках и перчатках. При этом раскладывать еду голыми руками запрещается даже вне антиковидных мер.

«Если родители видят факты нарушения санитарного законодательства, фото могут присылать нам, мы будем брать это в работу. Это одно из наших направлений работы», — посоветовала Патяшина.

Татьяна Леухина