Роспотребнадзор Татарстана накажет директора челнинской школы, где раскладывали котлеты голыми руками
Глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина прокомментировала ситуацию в челнинской школе №60, где детям котлеты раскладывали голыми руками. Ранее видеозапись из школьной столовой распространилась в соцсетях.
В отношении директора учреждения составят протокол. На сегодняшний день все работники школьных столовых должны быть в масках и перчатках. При этом раскладывать еду голыми руками запрещается даже вне антиковидных мер.
«Если родители видят факты нарушения санитарного законодательства, фото могут присылать нам, мы будем брать это в работу. Это одно из наших направлений работы», — посоветовала Патяшина.
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